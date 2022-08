MotoGP: Andrea Dovizioso beendet seine Karriere - mangelnder Erfolg als Grund

Der 36-jährige Italiener macht nach dem Großen Preis von San Marino am 4. September in Misano Schluss, das gab das Yamaha-Satellitenteam RNF bekannt. Dovizioso holte 2004 den 125ccm-Titel und feierte 24 Grand-Prix-Siege.

Dovizioso beendet Karriere

„Dovi“ war Mitte 2021 nach acht MotoGP-Jahren mit Ducati, in denen er von 2017 bis 2019 jeweils WM-Zweiter hinter dem Spanier Marc Marquez wurde, zu Yamaha gegangen.

Doch die Erfolge blieben aus. "Ich habe mich mit dem Motorrad nie wohlgefühlt und konnte sein Potenzial nicht voll ausschöpfen", so Dovizioso: "Es lief nicht so, wie wir es uns erhofft hatten, aber es war richtig, es zu versuchen. Mein Abenteuer wird in Misano enden."