Die besten LoL-Supporter für Patch 12.14 LoL Patch 12.14: Die besten Supporter

Welchen Supporter lohnt es sich zu spielen? Mit unserem Guide für Patch 12.14 könnt ihr euch problemlos ins Ranked stürzen. © Riot Games

Riot Games mischt durch regelmäßige Patches die Meta von League of Legends immer wieder auf. Einige Supporter haben sehr von den aktuellen Änderungen profitiert.

Mit dem Update 12.14 hat sich das Gameplay in League of Legends stark verändert. In der Kluft der Beschwörer wurden vor allem viele Änderungen an der Heilung vorgenommen. Das betrifft aber nicht nur einige Champions, sondern auch Runen, Items oder Tränke, die gerade zum Start von vielen Partien nicht im Inventar fehlen dürfen.

Einige Supporter müssen sich erst noch mit dem neuen Patch zurechtfinden. Für Janna, Seraphine oder Yuumi wird es in Zukunft etwas schwieriger werden, ihre Teamkameraden am Leben zu halten. Während sich erstere im Ranking der besten League of Legends Supporter allerdings noch recht weit oben halten kann, sind die anderen beiden Champions auf eine Siegesrate von unter 50 Prozent gerutscht.

Ein ähnliches Schicksal erleiden auch Charaktere auf anderen Positionen. Aatrox, Kayn oder Wukong konnten sich auch stets auf starke Heilung bei ihren Attacken verlassen – durch Patch 12.14 müssen auch sie etwas vorsichtiger agieren.

Die besten Supporter in LoL Patch 12.14

Dagegen profitieren Supporter, die auf wenig bis keinerlei Heilung währen einer Runde angewiesen sind, am stärksten. Taric ist in der aktuellen Meta eine sehr gute Wahl. Besonders gut ist der Bot-Laner in Teamkämpfen, wenn er ziemlich nah an den Gegnern dran ist. Eine gute platzierte Ulti und ein Stun im richtigen Moment können das Blatt in vielen Gefechten wenden. Seine Siegesrate von etwa 53 % spiegelt seinen kometenhaften Aufstieg wider.

Mit Patch 12.14 sind auch noch ein paar weitere Supporter deutlich stärker geworden. Zilean kann für viele Partien wichtig werden, da er über ein extrem hohes Bewegungstempo verfügt. Zyra teilt für einen Unterstützer dagegen viel Schaden aus und kann Gegner vor allem am Anfang einer Runde nerven. Allerdings ist sie nicht so gut für Beginner geeignet – ihre Fähigkeiten sind schwer zu treffen und sie selbst kann auch nur wenige Angriffe einstecken.