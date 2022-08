Vereine und Verbände warnen vor Folgen der Energiekrise

Die Sportvereine in Deutschland warnen vor massiven Auswirkungen der Energiekrise auf den Breitensport.

Die Sportvereine in Deutschland warnen vor massiven Auswirkungen der Energiekrise auf den Breitensport. "Wir müssen momentan von einer Verdrei- bis Verfünffachung der Energiekosten ausgehen", sagte Frank Fechner, Vorsitzender des Eimsbütteler Turnverbandes in Hamburg, dem SID: "Es ist eine extrem schwierige Situation."

Ein möglicher Energie-Lockdown, vor dem auch der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) eindringlich warnt, wäre für Fechner "ein Horrorszenario", das er sich nicht vorstellen wolle. "Die gesellschaftlichen Folgen eines Energie-Lockdowns im Sport wären immens und in der Folge gar nicht absehbar, was das für Kinder und Jugendliche und auch für die Gesundheit in der Gesellschaft generell bedeuten würde. Es darf keinen weiteren Rückschlag geben."