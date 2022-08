Der SPORT1-Viewing Guide zur EVO 2022

Am kommenden Wochenende treffen die besten Fighting-Game-Spieler im Zuge der EVO aufeinander © Sony/EVO

Dieses Wochenende findet in Las Vegas wieder das wichtigste Fighting Game-Turnier des Jahres statt. 2022 feiert die Evolution Championship Series damit auch ihr großes Offline-Comeback. Die Main-Games dieses Jahres sind Street Fighter V, Guilty Gear Strive, Mortal Kombat 11 Ultimate, Tekken 7, The King of Fighters XV, Melty Blood: Type Lumina, Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy Versus und Skullgirls: 2nd Encore.