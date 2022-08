FC Bayern: Kein Backup für Alphonso Davies? So plant der FC Bayern

Bayern sieht keinen Handlungsbedarf

Bayerns Plan mit Wanner

In erster Linie aus Personalgründen. Wanner kommt als einer von nur vier „echten“ Linksfüßen im Kader nun einmal am ehesten für den Richards-Part infrage, zumal seine Flanken sehr präzise und gut getimt sind, wie im Trainingslager in den USA zu erkennen war.

Auch Stanisic ist eine Alternative

Dem Teenager selbst ist es mit seinen 16 Jahren völlig egal, auf welcher Position er trainiert. Das Training bei den Profis allein hilft ihm in seiner Entwicklung, er ordnet sich unter – wohlwissend, dass er in dieser Saison vermehrt für die U19 in der Youth League sowie für die U23 in der Regionalliga Bayern zum Einsatz kommen dürfte.