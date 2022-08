Formel 1: Bleibt Vettel in der F1? Überraschendes Angebot für Ex-Weltmeister

Nach der laufenden Saison beendet Sebastian Vettel seine glorreiche Karriere in der Formel 1. Was aber kommt danach? (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

So trafen sich beide Parteien direkt nach Vettels Ankündigung am vergangenen Donnerstag. Das Gespräch dauerte mehr als eine Stunde.

Vettel als Öko-Minister der Formel 1?

Für Vettel stehen nach seiner aktiven Karriere vor allem seine Frau und seine drei Kinder im Mittelpunkt. Ein Job als TV-Experte kommt dagegen nicht in Frage. Stattdessen soll sein Einsatz für Klima und Umweltschutz weiter in den Vordergrund rücken. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Demnach wäre der viermalige Weltmeister einem Engagement in der Sportpolitik wohl nicht abgeneigt. So könnte er in der Formel 1 als eine Art „Öko-Minister“ versuchen, die Königsklasse in Richtung Klimaneutralität zu bewegen.