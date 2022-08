Tennis: Medvedev siegt in Los Cabos - Nummer 1 siegt bei Comeback nach Wimbledon-Pause

Daniil Medvedev startet erfolgreich in die Vorbereitung für seine Mission Titelverteidigung bei den US Open. Der Russe zeigt sich zufrieden mit seiner Rückkehr nach einer längeren Pause.

Daniil Medvedev hat sechs Wochen nach seinem letzten Auftritt die Vorbereitung auf seine Titelverteidigung bei den US Open erfolgreich aufgenommen.

„Wenn es mir nicht jemand vor ein paar Tagen gesagt hätte, hätte ich davon nichts gewusst“, sagte Medvedev anschließend zu seinem Meilenstein: „Es ist schön. Aber ich will mehr.“

Medvedev durfte in Wimbledon nicht spielen

Beim Rasenklassiker in Wimbledon hatte Medvedev aufgrund der Sanktionen gegen russische Profis nicht aufschlagen dürfen, beim vierten Grand Slam des Jahres in New York ab dem 29. August wird er aber wieder zu den Favoriten zählen.