Fußball: Englischer Fünftligist Southend United benennt Tribüne nach Serienkillerin

Das Roots Hall-Stadion geriet durch eine Namenänderung einer Tribüne in die Schlagzeilen © Imago

Der britische Fünftligist Southend United benennt eine Tribüne im heimischen Stadion. Der neue Name löst eine Welle der Empörung unter den Fans aus.

Der britische Fünftligist hat die Namensrechte der West-Tribüne im heimischen Roots Hall Stadium an den lokalen Immobilienmakler Gilbert & Rose verkauft. Der ensprechende Stadion-Abschnitt heißt nun Gilbert & Rose West Stand - was für den Klub zu einem eklatanten Problem wird.

In der Küstenstadt Southend-on-Sea, in der der Verein ansässig ist, sorgt die sorglose Namensgebung für große Empörung. In den sozialen Netzwerken brachten Fans bereits ihren Unmut zum Ausdruck. Gefordert wird die sofortige Umbenennung der Tribüne.