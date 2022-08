Henderson pestet gegen Manchester United - "Wirklich kriminell"

Ronaldos Arroganz-Anfall: So reagiert ten Hag

Dean Henderson hat in einem Interview ordentlich gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber Manchester United nachgetreten. Noch bis 2025 steht der Keeper bei ManUnited unter Vertrag.

Henderson ist seit diesem Sommer von Manchester United an Nottingham Forest ausgeliehen. In einem Interview mit TalkSport hat der 25-Jährige seinen Unmut über seinen Stammklub kundgetan. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

So erklärte Henderson: „Bei einem Gespräch, das ich nach der Europameisterschaft mit dem Klub hatte, kam heraus: ‚Du kommst hierher zurück, um die Nummer eins zu werden‘. Dann habe ich Covid-19 bekommen, bin zurückgekommen, also hätte ich immer noch die Nummer eins sein sollen, aber dann hat niemand das eingehalten, was sie mir gesagt haben.“