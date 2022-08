Andrea Petkovic im Achtelfinale von Washington ausgeschieden

Tennisprofi Andrea Petkovic verpasst das Viertelfinale beim WTA-Turnier in Washington klar. Die Darmstädterin scheidet gegen eine Kanadierin aus.

Die 34 Jahre alte Darmstädterin, die in der US-Hauptstadt von einer fast zweiwöchigen Verletzungspause zurückgekehrt war, unterlag der kanadischen Qualifikantin Rebecca Marino mit 3:6, 6:3, 1:6. Marino hatte in der ersten Runde am Montag bereits Altstar Venus Williams (USA) ausgeschaltet.