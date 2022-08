Europameisterinnen fordern Fußball für alle Schülerinnen

Englands Fußball-Heldinnen haben die Kandidaten für die Nachfolge des scheidenden Premierministers Boris Johnson aufgerufen, der EM-Begeisterung konkrete Taten folgen zu lassen. In einem offenen Brief an Außenministerin Liz Truss und deren Gegenkandidaten Rishi Sunak (beide Conservative Party) forderten die 23 Europameisterinnen, jedes Mädchen müsse die Chance bekommen, im Sportunterricht Fußball zu spielen. Dies sei derzeit nur bei 63 Prozent der Schülerinnen der Fall.