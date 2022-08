Bundesliga: Wie RB Leipzig dem FC Bayern und dem BVB gefährlich werden kann

"Wieso an beide Trainer?" - Tedesco verblüfft über Frage nach Laimer

Trotz des verlorenen Supercups reift in Leipzig ein Team heran, das den FC Bayern und den BVB in dieser Saison herausfordern kann. Ob das tatsächlich gelingt, hängt auch von den nächsten Transfer-Entscheidungen ab.

Der erste direkte Vergleich in dieser Saison ging an den FC Bayern.

Im Supercup führte der deutsche Rekordmeister den aktuellen Pokalsieger RB Leipzig in der ersten Halbzeit vor – vor allem im ersten Durchgang. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Was danach aber geschah, kann den Sachsen viel Zuversicht für die am kommenden Wochenende startende Bundesliga-Saison geben.

Sie spielten in der zweiten Halbzeit mindestens auf Augenhöhe mit den Bayern und wären fast noch zum 4:4-Ausgleich gekommen, ehe sie in den letzten Minuten alles riskierten und noch das Tor zum 3:5 kassierten.

Dass das Team von Trainer Domenico Tedesco den Gästen aus München nach der Pause einen spektakulären Schlagabtausch liefern konnte, lag weniger am müde werdenden Gegner, sondern viel mehr an den eigenen Stärken. (DATEN: Spielplan der Bundesliga)

Griffig, konzentriert, kaltschnäuzig – so agierten die Leipziger eine Dreiviertelstunde lang und deuteten damit zumindest an, dass mit ihnen auch im Bundesliga-Titelkampf zu rechnen sein könnte.

Effenberg: „Leipzig hat extrem hohes Potenzial“

Selbstvertrauen strahlt RB dabei nicht nur auf dem Platz aus, sondern auch in der Personalplanung. „Leipzig hat ein extrem hohes Potenzial. Sie haben den Kader zusammengehalten“, sagte SPORT1 -Experte Stefan Effenberg am Sonntag nach dem Supercup im „STAHLWERK Doppelpass“.

Er hat im Supercup nicht nur wegen seines eiskalt verwandelten Elfmeters eindrucksvoll demonstriert, dass er auch in der neuen Saison zu einem entscheidenden Faktor im Spiel der Brausekicker werden kann.

Dass er in Leipzig verlängert hat, kann auch als Zeichen an die Konkurrenz verstanden werden. „Ich habe hier eine Aufgabe begonnen, und die ist noch nicht zu Ende“, sagte der dem kicker . Es klingt wie eine Drohung.

Sieht er das Ende erst erreicht, wenn die Leipziger nach dem DFB-Pokal auch die Meisterschale in die Höhe recken können? Es ist ihm zuzutrauen.

Bleibt der vor dem Tor genauso gefährlich wie in der vergangenen Saison, als er 20 Tore und 16 Assists auflegte, sollte mit ihm und seinen Kollegen aus Leipzig zu rechnen sein.

Zumal der Franzose womöglich ein Sturmpartner an die Seite gestellt werden kann, der in Leipzig nach wie vor allergrößte Wertschätzung genießt.

Holt RB Leipzig Werner zurück?

Derzeit loten die Leipziger intensiv alle Möglichkeiten aus, ihren ehemaligen Stürmerstar Timo Werner zurückzuholen . Nach SPORT1 -Informationen ist auch der Nationalspieler, der bei Chelsea nicht die glücklichsten zwei Jahre seiner Karriere verbrachte, an einer Rückkehr interessiert.

„Wir sind seit seinem Wechsel mit ihm im Austausch“, sagte Leipzigs Technischer Direkor Christopher Vivell am Mittwoch bei Sky. „Wir sind aber nicht nah dran an einem Deal und werden erst dann etwas vermelden, wenn es Sinn ergibt.“

Dennoch: An Argumenten sollte es den Leipzigern nicht mangeln. Insbesondere dann, wenn es ihnen tatsächlich auch noch gelingen sollte, den von den Bayern umworbenen Konrad Laimer zu halten.

Laimer würde nach SPORT1 -Informationen zwar sehr gerne wieder unter seinem Ex-Coach Julian Nagelsmann trainieren . Doch auch ein Verbleib in Leipzig scheint nicht ausgeschlossen zu sein.

Mintzlaff: In guten Gesprächen mit Laimer

„Wir sind in guten Gesprächen mit unserem Spieler. Der Spieler und auch wir können uns vorstellen, dass wir in dieses letzte Vertragsjahr gehen, ohne zu verlängern“, ließ RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff am Rande des Supercups aufhorchen.