TSG Hoffenheim holt Nsoki aus Brügge

Der 23 Jahre alte Innenverteidiger kommt vom belgischen Meister Club Brügge und erhält einen Vertrag bis 2027. Für Brügge hatte er in der vergangenen Saison 26 Ligaspiele und sechs Champions-League-Einsätze absolviert.

"Stanley bringt mit seinem Profil für die Innenverteidigerposition all das mit, was wir gesucht haben. Er ist enorm schnell, verteidigt kompromisslos und verfügt über einen starken linken Fuß", sagte Alexander Rosen, Direktor Profifußball in Hoffenheim. "Darüber hinaus ist Stanley mit seinen 23 Jahren noch ein entwicklungsfähiger Spieler, der aber bereits über reichlich Erfahrung auf einem hohen Niveau verfügt."