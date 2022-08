Leichtathletik: Turbo-Teenie Tebogo läuft U20-Weltrekord und erinnert an Idol Bolt

Letsile Tebogo ist der schnellste Teenager aller Zeiten. Im Finale der U20-WM der Leichtathleten im kolumbianischen Cali sprintete der 19-Jährige in 9,91 Sekunden über 100 Meter.

Tebogo dreht sich in frecher Bolt-Manier um

Der vorherige Weltrekordhalter? Ebenfalls der Turbo-Teenie aus Botswana. Damals war er noch drei Hundertstel langsamer - im Vorlauf bei der Leichtathletik-WM in Eugene.

Tebogo erinnert an Usain Bolt, sein großes Idol. Das bemerkte auch jeder Zuschauer in Cali. Denn Tebogo drehte sich auf der Strecke bereits vor dem Ziel in frecher Bolt-Manier zu seinen Verfolgern Bouwahjgie Nkrumie (Jamaika) und Benjamin Richardson (Südafrika) um.