Agüero wettert gegen Ex-Klub - Fußball-Star startet als Streamer durch

Nach dem Comeback brach Agüero in seiner vierten Begegnung auf dem Platz zusammen - und musste ausgewechselt werden. Die Ärzte diagnostizierten eine Herzrhythmusstörung beim Argentinier, weshalb der Stürmer im Dezember 2021 mit 33 Jahren schon seine Karriere frühzeitig beenden musste.

Über vier Millionen Abonennten auf Twitch

Schon während der letzten Jahre seiner Karriere streamte Agüero hin und wieder auf der Plattform Twitch, nun ist der 36-Jährige noch aktiver geworden. Er streamt zweimal in der Woche, beantwortet Fragen seiner Fans und kommentiert immer wieder Spiele seines Ex-Vereins Manchester City – so auch am vergangenen Wochenende.