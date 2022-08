Formel 1: Williams setzt langfristig auf Alex Albon

Nach Angaben der Briten wird der thailändische Pilot auch 2023 und darüber hinaus für das Team an den Start gehen, Angaben zur Länge des Vertrages machte Williams nicht. Albon habe einen „multi-year-contract“ erhalten, hieß es lediglich in der Mitteilung. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

Der in London geborene Albon (26) fährt seine erste Saison für Williams und belegt mit drei WM-Punkten den 19. Platz. Die Zähler holte er mit einem neunten Platz in Miami und einem zehnten Platz in Melbourne.