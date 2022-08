Eintracht Frankfurt: Peter Fischer tönt vor Duell mit FC Bayern

„Es wird wieder eine begeisternde Stimmung im Stadion sein, es wird Energie geben von den Rängen, die Truppe wird gepusht“, sagte Fischer im Interview mit RTL und ntv : „Und natürlich haben wir eine Chance. Wenn es am Ende unentschieden ausgeht, fange ich auch nicht an zu weinen.“

Der Europa-League-Sieger empfängt den Serienmeister am Freitag mit sehr viel Selbstvertrauen. „Who the fuck is Mane?“, fragte der Klub-Chef in Bezug auf den Star-Zugang des Gegners frech: „Wir haben das mit einem Robert Lewandowski übrigens auch immer relativ gut geschafft.“