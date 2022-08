Prime League: 5-Spiele-Krimi - BIG und MOUZ liefern sich epische Playoffschlacht!

Das Duell der Altmeister: BIG vs. MOUZ © Strauss Prime League via Twitter

Vor dem Beginn der Spiele schienen die Rollen recht klar verteilt zu sein. Schließlich war BIG im Tiebreaker gegen SK Gaming Prime nur knapp am zweiten Platz und damit der direkten Qualifikation für das Upper Bracket und vor allem einem sicheren Platz bei den European Masters vorbeigeschrammt. MOUZ hingegen beendete die reguläre Saison auf dem letzten für die Teilnahme an der Endrunde berechtigenden Platz sechs.

Doch Platzierungen und Leistungen in der regulären Saison zählen in den Playoffs nicht mehr. Das erste Spiel lieferte den direkten Beweis.

BIG vs. MOUZ - Der Außenseiter überrascht

Tatsächlich spielte MOUZ direkt von Anfang an groß auf. Vor allem der deutsche AD-Carry Ömer „Practice“ Türgüt, der die gesamte Serie überragend spielen sollte, war von Anfang an da und führte sein Team auf Zeri mit einer sehr guten K/D/A von 9/1/6 nach knapp 36 Minuten zum 1:0 in der Serie. Während MOUZ in dieser Zeit allein zwei Barons und die Drachenseele ihr Eigen nennen konnte, schaffte es BIG über denselben Zeitraum gerade einmal einen mickrigen Turm des Gegners zu zerstören.