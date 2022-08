Trauerfeier für Uwe Seeler: Bundeskanzler Olaf Scholz nimmt teil

Stadion in schwarz! HSV verabschiedet Seeler emotional

Bundeskanzler Olaf Scholz wird im August an der Trauerfeier zu Ehren von Fußball-Idol Uwe Seeler im Hamburger Volksparkstadion teilnehmen.

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am 10. August an der Trauerfeier zu Ehren von Fußball-Idol Uwe Seeler im Hamburger Volksparkstadion teilnehmen. Das teilte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Mittwoch mit.