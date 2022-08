Nach Tod eines Hertha-Fans: Beschuldigter in Rostock verhaftet

Nach dem Tod eines Anhängers des Bundesligisten Hertha BSC ist ein mutmaßlicher Täter in Rostock festgenommen worden. E geht um Körperverletzung mit Todesfolge.

Wie die Generalanwaltschaft Berlin am Mittwoch mitteilte, sei am Vormittag ein „24-jähriger Beschuldigter“ in Rostock verhaftet worden.