Vor Bundesliga-Start: Schiris sehen sich gut vorbereitet

„Wir haben die sechs Tage im Trainingslager in Herzogenaurach intensiv genutzt“, sagte Peter Sippel, der sportliche Leiter der Erstliga-Referees, am Mittwoch in Frankfurt Main: „Das hat uns alle weitergebracht.“

Härtere Strafen bei groben Fouls

"Das kommt auch auf das Momentum und die Entwicklung in der Saison an", sagte Sippel: "Wir werden uns sehr umfassend darüber Gedanken machen. Der Kreis der Topspiel-Schiedsrichter wird sich erweitern mit denen, die sich bewährt haben."

„Das liegt aber nicht am Schiedsrichter, sondern am Verhalten der Spieler“, äußerte Sippel: „Grundsätzlich kennen die Spieler überwiegend ihren Grenzen. Wir hatten in der vergangenen Saison die wenigsten Roten Karten in Europa.“