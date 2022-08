Handelfmeter im EM-Finale? Schiris sehen "schwierige" Szene

Sippel nimmt Schiedsrichterin in Schutz © FIRO/FIRO/SID

Die deutsche Schiedsrichter-Spitze will sich bei der Frage nach dem strittigen Handspiel im Finale der Frauenfußball-EM zwischen England und Deutschland (2:1 nach Verlängerung) nicht eindeutig festlegen.

„Das war eine kleinteilige Situation und sehr schwierig für die Schiedsrichterin“, sagte Peter Sippel, der sportliche Leiter der Bundesliga-Referees, am Mittwoch in Frankfurt Main: „Ob das reicht für eine VAR-Intervention?“

Beim Endspiel in Wembley am vergangenen Sonntag hatte es nach Überprüfung einer Szene durch den Videoschiedsrichter beim Stand von 0:0 in der 26. Minute keinen Elfmeter zugunsten der Deutschen gegeben.