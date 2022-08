Formel 1: Skandal um Nachfolge von Fernando Alonso - alle Hintergründe zum Mega-Chaos bei Alpine

Von wegen Sommerpause! Die Chaostage in der Formel 1 gehen munter weiter: Nur einen Tag nach Fernando Alonsos überraschendem Abschied von Alpine in Richtung Aston Martin hat es das französische Team plötzlich ganz eilig und gibt Nachwuchsstar Oscar Piastri als Nachfolger des Spaniers bekannt.

„Nach vier Jahren in der Renault- und Alpine-Familie, wird Reservefahrer Oscar Piastri von 2023 an ins Stammcockpit neben Esteban Ocon befördert“, teilt Alpine am frühen Dienstagabend in einer offiziellen Aussendung mit. Auffällig: Piastri kommt darin nicht zu Wort.