Fan-Kritik an Haaland: „Spielt für Blutgeld“

Fußball-Stürmerstar Erling Haaland ist in seiner norwegischen Heimat von einer Fan-Gruppierung scharf kritisiert worden.

Fußball-Stürmerstar Erling Haaland ist in seiner norwegischen Heimat von einer Fan-Gruppierung scharf kritisiert worden. „Braut spielt für dreckiges Blutgeld“, stand auf einem Spruchband geschrieben, das Anhänger des SK Brann im Spiel gegen Haalands Jugendklub Bryne FK ausrollten. Mit der Aktion kritisierten die norwegischen Fans den Geldgeber von Manchester City.

"Haaland kann sich der Kritik nicht entziehen. Er hätte sich jeden Klub in der Welt aussuchen können", sagte der Fan-Sprecher des SK Brann, Erlend Ytre-Arne Vagane, dem norwegischen Rundfunk. "Er musste sich nicht für den Klub entscheiden, der in Sachen 'Sportswashing' am schlimmsten ist."