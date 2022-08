Bobic zu 50+1-Regel: Nur „kurzfristig mehr Spannung“

Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic von Hertha BSC glaubt nicht an eine gesteigerte Attraktivität der Fußball-Bundesliga ohne die 50+1-Regel.

Sport-Geschäftsführer Fredi Bobic von Hertha BSC glaubt nicht an eine gesteigerte Attraktivität der Fußball-Bundesliga ohne die 50+1-Regel. „Vielleicht würde das kurzfristig für mehr Spannung sorgen. Aber es geht um viel mehr Basisarbeit, als nur zu sagen, irgendetwas muss verschwinden“, sagte der 50-Jährige im Interview mit der Sports Illustrated.

Es sei das "große Kunststück", die "Tradition in die Moderne zu führen, ohne die Tradition zu vergessen", erklärte Bobic: "Also konkret Tradition und Investorenideen miteinander zu verknüpfen. Da sind wir vor allem in Deutschland sehr stolz darauf, dass wir diesen Weg mit 50+1 gehen." Es werde natürlich auch "Konstrukte geben, die manchmal fragwürdig und zu hinterfragen sind".