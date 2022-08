Zeidler kritisiert Verband: „Muss sich was ändern“

Oliver Zeidler übt Kritik am Deutschen Ruderverband © AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU

Weltmeister Oliver Zeidler hat kurz vor der Heim-EM in München den Deutschen Ruderverband (DRV) mit deutlichen Worten kritisiert und vor ausbleibenden Erfolgen gewarnt. „Wenn man sich die Saisonresultate im Rudern anschaut, das ist ein Debakel. Wir sind so schlecht wie lange nicht. Die Abwärtsspirale, die 2010 angefangen hat, dreht sich immer schneller“, sagte der 26-Jährige dem Münchner Merkur/tz.

Zeidler nannte als Beispiel den Doppelvierer, der 2012 und 2016 noch Olympia-Gold geholt hatte, beim wichtigen Weltcup im Juli in Luzern aber nur noch Vorletzter des B-Finales geworden war. "Und was macht man dann? Der Trainer beantragt zwei Wochen Urlaub danach, und der Sportdirektor (Mario Woldt, Anm. d. Red.) genehmigt den auch noch. Es ist legitim, dass ein Arbeitnehmer einen Urlaubsantrag stellt. Aber derjenige, der ihn letzten Endes genehmigt, gehört rausgeworfen", sagte Zeidler.

Er sehe "im Deutschen Ruderverband niemanden, der diese Ahnung hat vom Leistungssport", führte er aus. Entscheidungen wie die mit dem Vierer "werden durchgängig im Deutschen Ruderverband getroffen. Es wird Zeit, dass da jetzt Verantwortung übernommen wird. Da muss sich was ändern!" Ursachen für den Leistungsabfall sieht er neben dem Verband auch in den generellen Strukturen in Deutschland.