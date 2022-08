Rocket League: Alle Infos zur RLCS World Championship 2022

Die RLCS World Championship 2022 steht vor der Tür © Rocket League Esports via Twitter

Vom 4. - 14. August kommen die besten Rocket League-Teams der Welt in Fort Worth, Texas zusammen, um den Champion der Saison 2022 zu ermitteln.

Die RLCS-Saison 2022 neigt sich dem Ende zu. Alles was jetzt noch fehlt, ist das große Finale, welches diese beeindruckende Saison verdient. Insgesamt werden 24 Teams aus aller Welt in zwei Phasen antreten, um den Titel und das Preisgeld in Höhe von $600.000 zu gewinnen.