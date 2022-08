Bounty Days in Liechtenstein

Anzeige

Martin Pott

Das Grand Casino Liechtenstein entwickelt sich immer mehr zu einem beliebten Poker-Hotspot.

Bestens organisierte Turniere in einem herrlich gelegenen Casino locken seit jeher Pokerspieler an. Momentan gibt sich das Grand Casino Liechtenstein alle Mühe, einen festen Platz auf der Poker-Landkarte zu setzen. Wen es vor dem Turnier vielleicht noch zu einem kleinen Bergsee zieht oder zu einer phänomenalen Aussicht von einem 2.000er Berg, um die Seele ein wenig baumeln zu lassen, der kann all dies in Liechtenstein prima kombinieren. Wunderschöne Ausflugsziele befinden sich in direkter Umgebung.

Am Wochenende standen nun die von Poker-Trip.de organisierten Bounty Hunter Days auf dem Programm. Und die Hütte war voll. Das Turnier mit einem Buy-In von 220 Schweizer Franken (90+100+30) erfreute sich großer Beliebtheit. An den 5 Starttagen registrierten sich insgesamt 1.184 Spieler, so dass ein Preispool von 254.060 SFR entstand. Hiervon gingen 135.660 SFR in den direkten Preispool, während zusätzlich 118.400 SFR an Bounties ausgespielt wurden.

Der Sieg beim gestrigen Finale ging in die Schweiz. Erich Waldvogel (CH) setzte sich nach einem Heads-Up Deal gegen seinem französischen Konkurrenten Jaques Merran durch und konnte 23.060 SFR (zzgl. Bounties) gewinnen. Für den Franzosen Merran gab es aber auch immer noch satte 17.990 SFR. Zuzüglich Prämien für eliminierte Spieler versteht sich. Die nächste Ausgabe der Bounty Hunter Days gibt bereits in 2 Wochen vom 11. bis zum 15. August im Grand Casino Asch (CZ). Das große Highlight des Jahres folgt dann jedoch vom 28.9. bis zum 4.10. Austragungsort ist dann wieder das Grand Casino zu Liechtenstein. Bei diesem Event Ende September ist ein unglaublicher Preispool von 500.000 Schweizer Franken garantiert. Good game, wir sehen uns an den Tischen.