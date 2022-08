Koepfer verpasst Achtelfinal-Einzug in Washington

Tennisprofi Dominik Koepfer hat beim ATP-Turnier in Washington den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Der Weltranglisten-145., der als Qualifikant den Sprung ins Hauptfeld geschafft hatte, verlor gegen den an Nummer sieben gesetzten Karen Chatschanow aus Russland 7:6 (7:3), 5:7, 4:6. Bei den vorherigen US-Turnieren in Newport (Rasen) und Atlanta (Hartplatz) war Koepfer an seinen Auftaktgegnern gescheitert.