Wegen Katar-Umbau: Motorrad-Auftakt 2023 in Portugal

Der Auftakt der Motorrad-WM findet in Portugal statt © AFP/SID/FILIPPO MONTEFORTE

Wegen einer Streckenrenovierung am Lusail International Circuit in Katar findet der Auftakt der Motorrad-WM 2023 in Portimao/Portugal statt.

Wegen einer Streckenrenovierung am Lusail International Circuit in Katar findet der Auftakt der Motorrad-WM 2023 in Portimao/Portugal statt. Das gab der WM-Vermarkter Dorna bekannt. Zum bislang letzten Mal war der erste Saisonlauf 2006 nicht auf dem Kurs nahe Doha ausgetragen worden.

Die Rennen im Autodromo Internacional do Algarve finden am 26. März statt. Dass im kommenden Jahr zum Saisonbeginn nicht in Katar gefahren werden kann, steht seit Mai fest. Der Lauf soll stattdessen in der letzten Saisonphase stattfinden.

Das Umbauprojekt beginnt bereits in diesem Jahr, es werden Arbeiten am Fahrerlager durchgeführt, auch neue Zuschauerbereiche wird es geben. Es soll eine "hochmoderne Rennstrecke" entstehen.