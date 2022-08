Formel 1: Stand Vettel vor der Rückkehr zu Red Bull?

„Wir haben ein paar Sondierungsgespräche geführt“, sagte Horner dem englischen Fernsehsender Channel 4 in einem Interview. Dabei ist beiden Seiten aber schnell klar geworden, dass es keinen Sinn macht. „Es wäre ein bisschen so gewesen, als würde man zu einer alten Freundin zurückkehren, es würde beim zweiten Mal wahrscheinlich nie ganz so sein wie damals“, so Horner.