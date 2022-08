Transfernews: Ex-BVB-Profi Sergio Gómez verhandelt mit Manchester City

Wie The Athletic und Nieuwsblad übereinstimmend berichten, befindet sich der 22-Jährige derzeit in Gesprächen mit dem Topklub aus der Premier League. Der 21-Jährige hatte Borussia Dortmund im vergangenen Sommer verlassen, für gut zwei Millionen Euro Ablöse ging er zum RSC Anderlecht.

Dort blühte der Spanier überraschend auf und machte die nicht optimal verlaufenen Jahre beim BVB - inklusive Leihe zu SD Huesca - vergessen. Der einstige Offensivmann lief in Belgien meist als Linksverteidiger auf und sammelte auf der neuen Position 22 Scorerpunkte in 49 Pflichtspielen.

Und spielte sich damit offensichtlich auch in den Fokus von ManCity. Beim Team von Trainer Pep Guardiola könnte Gómez eine günstigere Alternative zum umworbenen Flügelspieler Marc Cucurella sein, der vor einem Wechsel zum FC Chelsea stehen soll , schreibt Nieuwsblad.

Spielt eine Guardiola-Verbindung eine Rolle?

The Athletic behauptet in seinem Bericht derweil, dass Gómez unabhängig von einem potentiellen Deal mit Cucurella geholt werden soll. Demnach sehe City in dem Ex-Dortmunder, der für Schwarz-Gelb auf nur sieben Bundesliga-Minuten kam, eher einen Perspektivspieler, der sich im Starensemble erst noch beweisen müsste.