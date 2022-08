La Liga: Barca schafft Raum für Lewandowski-Registrierung

Der FC Barcelona hat Òscar Mingueza an Celta Vigo verkauft. Barca schafft somit finanziellen Raum für Lewys Registrierung.

Der Wechsel von Òscar Mingueza vom FC Barcelona zu Celta Vigo ist perfekt. Nachdem beide Klubs am Samstag bereits eine Einigung erzielen konnten, ist der Transfer nun in trockenen Tüchern. Mingueza unterschreibt bei den Galiciern einen Vertrag bis 2026.

Mingueza kam in der vergangenen Spielzeit in 19 Ligaspielen zum Einsatz. Auch die TSG Hoffenheim und Eintracht Frankfurt sollen zwischenzeitlich am 23-jährigen Spanier interessiert gewesen sein. Die Ablösesumme soll sich auf rund zwei bis drei Millionen Euro belaufen.