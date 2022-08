Bitter für die Kids: Ajax Amsterdam spricht kurioses Fan-Verbot aus

Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf niederländische Medien. Demnach habe der Meister der Eredivisie seine Fan-Verbände darauf hingewiesen, dass Wünsche dieser Art in der Johan Cruyff Arena nicht mehr erlaubt seien.

In den vergangenen Jahren ist es immer häufiger vorgekommen, dass Anhänger ihre Stars in den Stadien um ihre Oberteile baten, meist mithilfe von beschrifteten Bannern, Plakaten und Pappkartons. Häufig machten sich Kinder so Hoffnung auf ein schönes Souvenir.