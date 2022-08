Robert Lewandowski geht als einer der Größten - aber nicht als Bayern-Lichtgestalt: Kommentar von Kerry Hau

So verabschieden sich die Bayern-Fans von Lewandowski

Ein schnelles Trophäen-Shooting in der Allianz Arena, eine kurze Verabschiedung an der Säbener Straße mit ein bisschen Champagner, ein paar Umarmungen und einer 15-minütigen Stippvisite im Büro von Hasan Salihamidzic – das war‘s! (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Denn Lewandowski bleibt in München zwar als einer der größten und verdientesten Spieler mit einer lobenswerten Berufsauffassung in Erinnerung, der fleißig (344 Tore) lieferte und der Mannschaft zu großem Ruhm (18 Titeln) verhalf.

Aber auch als einer, der in acht Jahren nie so richtig warm wurde mit dem Verein, sondern mehr nach dem Motto „I bin i“ statt „Mia san mia“ lebte – und am Ende nur noch sich und seine eigenen Interessen sah.