Eine Revolution bahnt sich an: La Liga bekommt neuen Namenssponsor

Der neue Sponsor für La Liga soll nicht nur Geld in die Kassen spülen. Mit seiner globalen Reichweite soll es um weit mehr als wirtschaftliche Aspekte gehen.

Das gab die höchste spanischen Fußball-Liga am Dienstag offiziell bekannt. Der Videospielentwickler wird laut spanischen Medien zwischen 30 und 40 Millionen Euro pro Jahr investieren, über einen Zeitraum von fünf Spielzeiten. (DATEN: Die Tabelle von La Liga)

In den vergangenen sechs Jahren erhöhten sich die Sponsoring-Einnahmen von 50 auf 155 Millionen Euro pro Saison. Im selben Zeitraum verdoppelten sich auch die Einkünfte aus dem Verkauf der TV-Rechte von 825 Millionen auf inzwischen 1,625 Milliarden für die Spielzeit 2021/22.

EA Sports soll junge Zuschauer anlocken

Schon am 11. Juli 2022 war verkündet worden, dass La Liga und Santander in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen haben, den Vertrag zu beenden. Die kommende Saison wird also die letzte Ausgabe der „La Liga Santander“ sein.