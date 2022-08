Petkovic kehrt gut aus Verletzungspause zurück

Andrea Petkovic ist nach ihrem verletzungsbedingten Viertelfinal-Aus in Hamburg gut ins Turniergeschehen zurückgekehrt. Die 34 Jahre alte Darmstädterin zog beim WTA-Turnier in Washington durch ein 6:2, 6:2 gegen die an Nummer acht gesetzte Dänin Clara Tauson ins Achtelfinale ein. Dort trifft die ehemalige Weltranglistenneunte auf Rebecca Marino. Die kanadische Qualifikantin hatte am Montag überraschend Altstar Venus Williams (USA) in drei Sätzen ausgeschaltet.