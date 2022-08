Formel 1: Nachfolger von Fernando Alonso fix - Oscar Piastri folgt auf Ex-Weltmeister

Der französische Formel-1-Rennstall verkündete am Dienstag Oscar Piastri als zweiten Piloten neben Esteban Ocon für die kommende Saison. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Piastri schon in jungen Jahren erfolgreich

Piastri gilt als überaus veranlagter Fahrer, auch andere Rennställe hatten ein Auge auf den Australier geworfen. 2020 triumphierte er in der Formel 3, im Jahr darauf sicherte er sich den Titel in der Formel 2 - ein Doppelschlag, der zuvor lediglich den in der Königsklasse mittlerweile zu den Stars zählenden Charles Leclerc (Ferrari) und George Russell (Mercedes) gelungen war. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1)