Bundesliga: David Raum erklärt Wechsel zu RB Leipzig: "Ein Traum, den ich lebe"

David Raum tritt seinen Dienst bei RB Leipzig an. Der DFB-Star erklärt, warum er sich für die Roten Bullen entschieden hat.

„Mein Traum war es, Champions League zu spielen“, sagte der deutsche Nationalspieler am Dienstag: „Da war RB Leipzig die perfekte Station für mich.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Im Sommerurlaub nach den Nations-League-Partien seien mehrere Angebote eingetroffen, die Offerte des DFB-Pokalsiegers beeindruckte ihn aber am meisten. „Vom ersten Kontakt weg hat es RB Leipzig einfach sehr gut gemacht. Sie haben sich immer um mich bemüht“, erklärte Raum. Große Wirkung hinterließ auch ein Trip von Leipzigs Trainer Domenico Tedesco.

„Sie haben mich in meinem Urlaub auf Ibiza sogar besucht und haben sich die Zeit genommen. Der Trainer ist extra auch mitgeflogen, obwohl hier schon Trainingsstart war, um mit mir zu reden. Das hat direkt gestimmt.“ RB sei ein „Verein mit viel Perspektive und Zukunft“, mit dem man Titel gewinnen könne. „Es ist ein Traum, den ich gerade lebe.“

Raum scheut Vergleich mit Angelino nicht

Auch die Einschätzung von Bundestrainer Hansi Flick habe seine Entscheidung beeinflusst. „Er war direkt von dieser Idee überzeugt, dass ich hier meine nächsten Schritte gehen kann“, sagte Raum, der sich als linken Schienenspieler am stärksten sieht.

Der gebürtige Nürnberger, den der Verein via Social Media als „Top-Transfer“ ankündigte, traut RB einiges zu. „Bayern ist nach wie vor klarer Favorit auf die Meisterschaft“, sagte er: „Mal sehen, wie sehr wir sie ärgern können.“

RB hatte für den Linksverteidiger nach Informationen von SPORT1 26 Millionen Euro an die TSG Hoffenheim überwiesen. Raum war erst im Vorjahr von der SpVgg Greuther Fürth zur TSG gewechselt und in den vergangenen Wochen auch immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden.