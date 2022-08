Diacre bis 2024 französische Nationaltrainerin

Trotz des Ausscheidens im EM-Halbfinale soll Corinne Diacre (47) die französischen Fußballerinnen zur WM 2023 und Olympia 2024 in Paris führen. Der nationale Verband FFF gab am Dienstag die Vertragsverlängerung mit der Trainerin bekannt. Frankreich war bei der Endrunde in England im Halbfinale an Deutschland gescheitert (1:2).