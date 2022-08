DFB-Frauen dominieren die Topelf der EM

Gleich fünf deutsche Fußballerinnen stehen in der Mannschaft der EM in England.

Der neue Europameister England, der am Sonntag 2:1 nach Verlängerung in Wembley die Oberhand behielt, stellt in Matty Earps, Leah Williamson, Keira Walsh und Beth Mead vier Spielerinnen in der Elf des Turniers.