Anzeige

Prime League: Playofftime! Alle Infos zur anstehenden Endrunde Lol: Prime League: Playofftime!

Heute Abend starten die Playoffs in der Strauss Prime League © Strauss Prime League

Robin Ahlert

18 lange Spieltage dauerte der Summer Split der Strauss Prime League an. Jetzt beginnt mit den Playoffs die langersehnte heiße Phase der Saison in der es neben dem Titel auch noch ein Ticket für die European Master zu holen gibt.

Die Unicorns of Love Sexy Edition, SK Gaming Prime, BIG, Schalke 04, Eintracht Spandau und MOUZ. So lautet das Teilnehmerfeld der heute am 02. August startenden Prime League Playoffs des Summer Splits.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren! +++

Anzeige

Die Endrunde der höchsten deutschsprachigen League-of-Legends-Liga bietet demnach allerfeinstes Gameplay. Los geht es mit den Begegnungen der ersten Runde, in der zunächst BIG auf MOUZ und anschließend Schalke 04 auf die Eintracht aus Spandau treffen wird. Die Partien selbst werden jeweils im Best-of-Five-Modus - sprich wer dreimal gewinnt, kommt eine Runde weiter - ausgetragen. Der Verlierer der Serie ist direkt ausgeschieden.

Platz eins und zwei der regulären Saison - in diesem Fall UOL SE und SK Gaming Prime - werden erst ab der zweiten Runde ins Geschehen eingreifen. Auch hier wird im Bo5 ein Gewinner ermittelt, der sich mit dem Sieg in der Serie direkt für das Finale qualifizieren wird. Der Verlierer wird sich im Semifinal noch einmal beweisen müssen, in dem er auf das letzte aus dem Lower Bracket übrig gebliebene Team trifft.

Besonders brisant könnte die zweite Runde werden. Sollten beide Berliner Clubs, also sowohl die Eintracht als auch BIG ihre Auftaktpartie erfolgreich gestalten, kommt es dort erstmals in der Geschichte der Prime League zu einem Aufeinandertreffen der beiden Erzrivalen in den Playoffs.

Und auch, wenn es am Ende nicht zum großen Derby kommen sollte, hat die Serie in der zweiten Runde trotzdem eine besondere Bedeutung. Denn wer dieses Spiel gewinnt, löst damit gleichzeitig das dritte und letzte verbleibende Ticket für die anstehende Sommer-Ausgabe der European Masters und fährt zusammen mit den Unicorns und SK Prime, die aufgrund ihrer Position in der regulären Saison schon qualifiziert sind, zum großen internationalen Turnier.