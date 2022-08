Griner-Urteil soll "sehr bald" fallen

Anzeige

Griner erfährt wohl bald ihre Strafe © AFP/SID/NATALIA KOLESNIKOVA

SID

Die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner wird offenbar in Kürze erfahren, welche Strafe sie erwartet.

Die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Brittney Griner wird offenbar in Kürze erfahren, welche Strafe sie erwartet. Das Urteil werde schon "sehr bald" fallen, sagte Maria Blagowolina, Mitglied des Anwaltsteams der 31-Jährigen, am Dienstag.

Griner hoffe, "dass sie irgendwann nach Hause kann, und das hoffen wir auch", so Blagowolina. Sie und ihre Kollegen seien in die Verhandlungen über einen möglichen Gefangenenaustausch zwischen den USA und Russland, der Griner vor einem Verbleib im Gefängnis bewahren könnte, allerdings nicht involviert.

Auch am Dienstag stand Griner vor Gericht. Sie wurde in Handschellen in den Saal geführt und nahm in einem Käfig Platz. Für Donnerstag ist der nächste Termin angesetzt.