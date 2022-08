Hodgkin-Lymphom: Rodriguez an Krebs erkrankt

Kirian Rodriguez, Mittelfeld-Ass des Zweitligisten UD Las Palmas, ist an einem Hodgkin-Lymphom, einem bösartigen Lymphdrüsen-Tumor erkrankt. Dies gab der 26-Jährige am Dienstag auf einer Pressekonferenz bekannt.

In der vergangenen Saison hatte Rodriguez mit dem Klub von der Kanareninsel Gran Canaria in den Play-offs den Aufstieg in die Primera Division verpasst. Rodriguez kam in 34 Spielen auf je fünf Tore und Assists.