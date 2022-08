Transafermarkt: Nächster BVB-Star zu Guardiola?

Gänsehaut im Stadion: Emotionale Haller-Botschaft an BVB-Fans

Ist Erling Haaland bald mit einem Ex-BVB-Kollegen wiedervereint? Manchester City bekundet offenbar Interesse an Raphael Guerreiro.

Pep Guardiola will nach Erling Haaland offenbar einen weiteren Spieler von Borussia Dortmund verpflichten.

Nach Informationen von The Athletic soll Manchester City Interesse an Raphael Guerreiro haben, da Transfer-Ziel Marc Cucurella von Brighton Hove & Albion zu teuer ist und kurz vor einem Transfer zum FC Chelsea stehen soll. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Guerreiro Verkaufskandidat beim BVB

Doch Guerreiro selbst will den BVB gar nicht verlassen. Er und seine Frau Marrion fühlen sich in der Stadt sehr wohl, seine drei Kinder sind im Ruhrgebiet aufgewachsen und sprechen perfekt Deutsch. Der Portugiese will sie nicht aus ihrem Umfeld reißen, wie er SPORT1 verriet. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)