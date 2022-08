FC Bayern: Enthüllt! Lewandowski besuchte Kahn und Salihamidzic

Er könne „mit sauberem Herzen weitergehen“, betonte Robert Lewandowski am Dienstagvormittag, als er das letzte Mal am Trainingsgelände des FC Bayern an der Säbener Straße davonbrauste .

„Es war schön, dass Robert noch einmal bei mir im Büro vorbeigeschaut hat. Wir haben uns über alles unterhalten, gehen im Guten auseinander und werden auch in Zukunft in Kontakt bleiben“, zitierte der FC Bayern seinen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn.

Lewandowski-Abschied von Nagelsmann und Bayern-Stars

Bereits am Montag hatte Lewandowski noch einmal die Allianz Arena besucht, um 9.09 Uhr am Dienstagmorgen fuhr er dann in seinem roten Dienst-Auto an der Säbener Straße vor. Keine zwei Stunden später war das Kapitel FC Bayern endgültig geschlossen.