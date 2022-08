Bundesliga: Ballack: BVB nicht auf Augenhöhe mit den Bayern

Dass Weltfußballer Robert Lewandowski die Bayern trotz bestehenden Vertrages in Richtung FC Barcelona verlassen habe, war für den einstigen „Capitano“ keine Überraschung: „Der FC Bayern ist nicht der Nabel der Welt, es gibt auch andere Topvereine in Europa. Und gerade wenn ich so lange so erfolgreich mit einem Verein zusammengearbeitet habe, warum nicht?“