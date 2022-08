Bundesliga, Transfers: VfB Stuttgart verpflichtet Angreifer Pfeiffer

Der VfB Stuttgart hat Torjäger Luca Pfeiffer vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland verpflichtet. Wie die Schwaben am Dienstag bekannt gaben, unterschrieb der 25 Jahre alte Stürmer einen Vertrag bis 2026.

Pfeiffer war in der vergangenen Saison von Midtjylland an den Zweitligisten Darmstadt 98 ausgeliehen. Für die Lilien verbuchte er in 33 Pflichtspielen 18 Treffer und sechs Vorlagen.