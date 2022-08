Formel 1: Kinnhaken für Ferrari! Mercedes wird zum WM-Faktor | Kolumne

Formel 1: Verstappen in eigener Liga!

Ferrari macht unterdessen alles falsch, was man falsch machen kann: Am Freitag werden Reifen verschossen, die im Rennen fehlen. Mit den kühlen Temperaturen am Sonntag haben sie sich gar nicht zurechtgefunden.

Dazu kommen die Fahrerfehler, wie zuletzt von Leclerc in Frankreich. Mercedes holt dagegen raus, was rauszuholen ist und nimmt auf diese Art Ferrari wichtige Punkte weg - was wiederum Red Bull und Verstappen gewaltig in die Karten spielt.