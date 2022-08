Anzeige

WWE RAW: Hier stellt Vince-Nachfolger Triple H die nächste Weiche neu Triple H überrascht bei WWE weiter

Dieser Moment rührt WWE-Fans zu Tränen

Martin Hoffmann

Der neue WWE-Lenker Triple H drückt der Liga weiter seinen Stempel auf: Bei RAW bekommt Tommaso Ciampa als neuer Titel-Herausforderer einen Schub.

Zwei Tage nach dem Großevent SummerSlam hat der neue WWE-Lenker „Triple H“ Paul Levesque die nächste auffällige Weichenstellung vollzogen.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW traf der Nachfolger von Vince McMahon als Kreativchef eine auf den ersten Blick überraschende Wahl bei der Kür eines neuen Titel-Herausforderers für US Champion Bobby Lashley. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Mit einem Sieg über den früheren WWE-Champion AJ Styles schlüpfte Tommaso Ciampa in diese Rolle - wie die beim SummerSlam zurückgebrachten und beförderten Iyo Sky (Io Shirai) und Dakota Kai eine frühere Säule des lange von Triple H verantworteten Aufbaukaders NXT. (Tommaso Ciampa im SPORT1-Porträt: Vom Undertaker-Opfer zur Schlüsselfigur im Schatten)

Der Schub für den bei RAW bislang eher unter dem Radar fliegenden Veteran dürfte auch eine strategische Rolle im Kampf um einen hochkarätigen Free Agent spielen, der aktuell noch zwischen WWE und Konkurrent AEW zu schwanken scheint.

Ciampa mit überraschendem Sieg über AJ Styles

Bei RAW wurden zunächst drei Triple Threat Matches angesetzt, deren Sieger in den Entscheidungskampf vorrücken sollten. Styles besiegte dabei Mustafa Ali und The Miz, mit dem sich Ciampa zuletzt verbündet hatte. Ciampa wiederum triumphierte über Ex-Olympiaringer Chad Gable und den frisch zurückgekehrten Dolph Ziggler.

Im abschließenden Finale des Mini-Turniers spielte dann Miz Zünglein an der Waage und stellte mit diversen Eingriffen Ciampas Sieg sicher. Ciampa pinnte Styles nach seinem Finisher Fairytale Ending, das Match gegen Lashley ist für das RAW kommende Woche angesetzt.

Unter Triple H spielte Ciampa schon einmal eine große Rolle

Das Spannende an der Kür Ciampas: Der „Psychopath Killer“ spielte jahrelang eine Hauptrolle im NXT-Kader von Triple H, die besondere Verbindung zeigte sich in diesem Jahr auch am Tag vor WrestleMania, als Triple H Ciampa emotional aus dem NXT-Kader verabschiedete - in seinem ersten WWE-Auftritt nach seinem lebensgefährlichen Herz-Drama im vergangenen Jahr.

Ciampas Perspektiven in den von Ex-Boss McMahon verantworteten Hauptshows galten jedoch als eher schlecht. Der eher schmächtige Ciampa entsprach körperlich nicht dem Idealbild McMahons, vor allem in der Rolle als Top-Bösewicht, die er bei NXT gespielt hatte, war er bei RAW und SmackDown kaum vorstellbar.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Obwohl abzuwarten ist, ob Triple H dort wirklich genau denselben, offenen Maßstab anlegen wird wie bei NXT, hat der wichtige Sieg für Ciampa in einer seiner ersten Shows schon gewisse Signalwirkung.

Ciampas Sieg war auch verbunden mit diversen Signalen, die auf eine Stärkung des Prestiges des US Titles hindeuteten, etwa ein Videopaket, in dem an berühmte Ex-Träger des traditionsreichen Gürtels erinnert wurde. Einer von ihnen, WWE Hall of Famer Booker T, trat bei dem Styles-Ciampa-Match als Gastkommentator auf.

Signal auch an Johnny Gargano?

Was ebenfalls zu beachten ist: Ciampas Weg ist eng verbunden mit dem seines alten Partners, Rivalen und guten Freundes Johnny Gargano, der aktuell Free Agent ist.

Gargano, dessen Fehde gegen Ciampa vom Storytelling her das vielleicht Beste war, was WWE in den vergangenen zehn Jahren zu bieten hatte, hatte im vergangenen Dezember seinen WWE-Vertrag auslaufen lassen, begann danach eine familiäre Auszeit und schien danach zu AEW zu neigen.

Mit dem alten Förderer Triple H, unter dem Gargano weit bessere Chancen haben dürfte als unter McMahon, ändert sich die Lage. Und die Inszenierung Ciampas war wohl auch dazu gedacht, auch „Johnny Wrestling“ - bei NXT auch verbunden mit Jungstar Theory - genau das nochmal zu verdeutlichen.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 1. August 2022:

AJ Styles besiegt Mustafa Ali, The Miz

Seth Rollins besiegt Montez Ford

Ciampa besiegt Chad Gable, Dolph Ziggler

Non Title Match: Bianca Belair vs. Iyo Sky - No Contest

WWE United States Title #1 Contendership Match: Ciampa besiegt AJ Styles

WWE Undisputed Tag Team Title Match: The Usos (c) besiegen The Mysterios